Обновлённая сводка из Белгорода: Медики спасают 14 раненых, город подсчитывает ущерб после удара ВСУ

Власти Белгородской области уточнили информацию о последствиях массированного ночного налёта украинских беспилотников: число пострадавших мирных жителей увеличилось до 14 человек, один человек погиб.

Как сообщил губернатор региона Александр Шуваев, медицинская помощь потребовалась четырнадцати горожанам. В настоящее время восемь раненых находятся на стационарном лечении в городских больницах, где врачи оказывают им всю необходимую помощь. В случае необходимости пациентов направят в специализированные федеральные клиники. Ещё шесть человек продолжат лечение амбулаторно.

Также региональные власти обновили данные о масштабах разрушений городской инфраструктуры.

«На данный момент в результате атаки повреждены 30 МКД, 35 автомобилей, 4 частных дома, 3 административных здания, 8 коммерческих объектов и 3 социальных», — написал губернатор в своем телеграм-канале, выразив соболезнования семье погибшего белгородца.

Глава региона добавил, что лично контролирует ход ликвидации последствий ночного удара, а экстренные службы города продолжают подомовой обход и восстановительные работы.