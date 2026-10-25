Обновлённая сводка из Белгорода: Медики спасают 14 раненых, город подсчитывает ущерб после удара ВСУ
Число пострадавших от ночного налёта БПЛА в Белгороде выросло до 14
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Власти Белгородской области уточнили информацию о последствиях массированного ночного налёта украинских беспилотников: число пострадавших мирных жителей увеличилось до 14 человек, один человек погиб.
Как сообщил губернатор региона Александр Шуваев, медицинская помощь потребовалась четырнадцати горожанам. В настоящее время восемь раненых находятся на стационарном лечении в городских больницах, где врачи оказывают им всю необходимую помощь. В случае необходимости пациентов направят в специализированные федеральные клиники. Ещё шесть человек продолжат лечение амбулаторно.
Также региональные власти обновили данные о масштабах разрушений городской инфраструктуры.
«На данный момент в результате атаки повреждены 30 МКД, 35 автомобилей, 4 частных дома, 3 административных здания, 8 коммерческих объектов и 3 социальных», — написал губернатор в своем телеграм-канале, выразив соболезнования семье погибшего белгородца.
Глава региона добавил, что лично контролирует ход ликвидации последствий ночного удара, а экстренные службы города продолжают подомовой обход и восстановительные работы.
Напомним, следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки украинских беспилотников на Белгород в ночь на 25 октября. Расследование ведётся по статье 205 УК РФ.