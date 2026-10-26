Оборванные крылья ВСУ: Российские «Герани» уничтожили сборочный цех БПЛА в Ольшанах

Российская беспилотная авиация ночью атаковала склад в Ольшанах Харьковской области. Как передаёт Минобороны РФ, на объекте находились дроны большой и средней дальности, а также детали к ним.

Военное ведомство включило склад в перечень целей, поражённых в ночь на 26 октября. Сколько аппаратов там хранилось и какие повреждения получил объект, в сообщении не раскрывается.

В отдельном заявлении об итогах ночных ударов министерство перечислило и другие цели: логистические центры и связанную с ними энергетику, украинские порты и суда. Они использовались в интересах ВСУ.

Ранее Life.ru рассказывал об ударе по логистическому комплексу в районе Нового Коротыча Харьковской области. По данным Минобороны РФ, объект использовался для хранения вооружения и компонентов беспилотников. Для атаки применялись дроны.