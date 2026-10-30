Обошёлся без лекции: Ушаков раскрыл, с чего на самом деле начался разговор Путина с европейцами

Президент России Владимир Путин начал телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре с объяснения первопричин украинского конфликта. Причём эту тему попросили затронуть сами европейские политики, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков в эфире Первого канала.

«По просьбе собеседников наш президент озвучил первопричину конфликта. С этого началась беседа», — пояснил чиновник.

Журналист уточнил, говорил ли российский президент именно о событиях 2014 года, а не о более ранних исторических периодах. Ушаков подтвердил, что речь шла об этом времени.

Телефонный разговор состоялся 27 октября по инициативе Стубба и Стёре. Он продолжался около полутора часов и стал первым прямым контактом российского президента с европейскими лидерами более чем за год.

По информации Кремля, стороны обсудили перспективы урегулирования украинского конфликта, предстоящие трёхсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби, а также вопросы безопасности в Балтийском регионе и Северной Европе. Собеседники договорились продолжать прямые контакты.

Разъяснение прозвучало на фоне публикаций западных СМИ о содержании переговоров. Ранее Financial Times утверждала, что Путин якобы посвятил значительную часть беседы рассказу о средневековой истории славян. Помощник президента России отверг эту версию, назвав её дезинформацией. А премьер-министр Норвегии и вовсе потребовал от FT исправить публикацию о телефонном разговоре с Путиным. Норвежский политик опроверг утверждения газеты о продолжительной исторической лекции российского президента.