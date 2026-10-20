Обошли сотни соперников со всего мира: Российские сварщики завоевали «Кубок дуги» в Китае

Сборная России победила на международном чемпионате по сварке Arc Cup International Welding Competition — 2026 («Кубок дуги»), который проходил с 15 по 20 октября в китайском Наньтуне. За награды боролись 450 специалистов со всего мира. Об успехе российских мастеров сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Российские сварщики победили на международном чемпионате в Китае. Видео Telegram/ Мэр Москвы Сергей Собянин

Национальную команду сформировали из 20 лучших сварщиков страны, прошедших отбор среди двух тысяч претендентов. Семеро участников представляли столичный МОСГАЗ. Именно они завоевали семь из девяти медалей российской сборной.

Золотые награды получили Светлана Торопыгина, Александр Захватов и Константин Константинов. Ещё две золотые медали выиграл Сергей Сорокин. Серебряными призёрами стали Дмитрий Панчу и Александр Тихонов.

Среди победителей оказался и представитель Ханты-Мансийского автономного округа Валентин Ольховский, работающий в компании «Газпром трансгаз Сургут». Он занял первое место в номинации «Ручная дуговая сварка». Ранее специалист победил на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии — 2026».

Собянин поздравил участников с высокими результатами и отметил, что специалисты МОСГАЗа уже привозили награды с «Кубка дуги» в 2017, 2019 и 2023 годах. По словам мэра, успех обеспечила многолетняя подготовка и постоянное совершенствование профессиональных навыков.

Ранее Life.ru рассказывал о высоких заработках российских сварщиков в нефтегазовой и атомной отраслях, где зарплаты отдельных специалистов достигают 500 тысяч рублей. Губернатор Калужской области Владислав Шапша отмечал, что эта профессия требует не только мастерства, но и серьёзной физической выносливости.