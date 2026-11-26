Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова раскрыла причину заметных перемен во внешности. Как оказалось, 24-летняя спортсменка потратила 2,5 миллиона рублей на ортодонтическое лечение. Об этом она рассказала в беседе с NEWS.ru на премии VOICE Man Awards.

«Все спрашивают меня про пластику, но нет, я всего лишь поставила брекеты. Обошлось это в очень круглую сумму — 2,5 млн», — призналась фигуристка.

По словам Загитовой, она носила брекеты почти два года, однако лечение до сих пор не завершено.

Спортсменка также призналась, что стала гораздо увереннее в себе и перестала обращать внимание на негативные комментарии в соцсетях. Теперь она с иронией называет хейтеров своими главными фанатами, поскольку те следят за каждым её шагом.

Между тем Загитова готовится к новому этапу профессиональной жизни. В сентябре олимпийская чемпионка рассказала о планах начать тренерскую карьеру. Своей главной задачей она считает не только подготовку будущих чемпионов, но и сохранение физического и психологического здоровья воспитанников.