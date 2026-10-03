Евросоюз рискует перейти опасную черту в противостоянии с Россией, после чего восстановить прежние отношения с Москвой уже не удастся. Об этом пишет сербская газета «Печат».

Издание связывает ужесточение антироссийской риторики с экономическим и политическим кризисом внутри Европы. Образ внешнего врага помогает властям отодвигать на второй план неудобные вопросы о росте цен, падении уровня жизни и положении демократических институтов.

Когда «российская угроза» объявляется главной проблемой континента, европейским политикам проще объяснять гражданам собственные провалы и требовать от них новых жертв, отмечается в статье. Одновременно с повестки уходят претензии к состоянию экономики и свободе СМИ.

Главную опасность автор видит в том, что постоянное запугивание войной может перестать быть одной лишь риторикой. Пытаясь придать своим заявлениям убедительность, европейские страны способны совершить реальные шаги, которые закроют путь к восстановлению отношений с Россией.

Вероятность такого сценария в газете связывают с решениями нынешних лидеров ЕС. Политическая игра на страхе перед Москвой, предупреждает издание, рискует обернуться настоящим столкновением.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва не угрожает Европе и не собирается делать этого в будущем. Глава государства подчеркнул, что оснований для конфликта нет. При этом появление европейских войск на Украине будет означать войну с Россией.