«Обратной дороги нет»: Кадыров жёстко высказался о сбежавших в Европу псевдопатриотах
Кадыров заявил, что сбежавшим в Европу чеченцам нет обратной дороги
Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / Kadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у покинувших республику и выступающих против неё из-за границы «псевдопатриотов» нет обратной дороги. Он резко раскритиковал эмигрантов, которые, по его словам, пытаются очернить чеченский народ и подорвать сложившийся в регионе порядок.
«Вызывают лишь презрение те жалкие предатели, которые в свое время сбежали в Европу», — написал руководитель республики.
Кадыров обвинил этих людей в распространении сплетен о Чечне и заявил, что они живут за счёт чужой поддержки. По его мнению, своими действиями они проявляют неуважение к тем, кто погиб, добиваясь мира в регионе.
Глава Чечни отдельно вспомнил первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова и других погибших в годы вооружённого конфликта. Он подчеркнул, что считает их заслуги перед чеченским народом несопоставимыми с поведением тех, кто критикует республику из-за рубежа.
«Этим псевдопатриотам обратной дороги нет», — заключил Кадыров.
Напомним, Рамзан Кадыров официально вступил в должность главы Чечни на пятый срок. Церемония инаугурации состоялась 5 октября в Грозном, в день 50-летия политика. Кадыров принёс присягу на чеченском и русском языках, после чего ему вручили штандарт главы республики. На сентябрьских выборах он получил 99,85% голосов избирателей. Чечню Кадыров возглавляет с 2007 года.