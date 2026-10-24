«Обратной дороги нет»: Кадыров жёстко высказался о сбежавших в Европу псевдопатриотах

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у покинувших республику и выступающих против неё из-за границы «псевдопатриотов» нет обратной дороги. Он резко раскритиковал эмигрантов, которые, по его словам, пытаются очернить чеченский народ и подорвать сложившийся в регионе порядок.

«Вызывают лишь презрение те жалкие предатели, которые в свое время сбежали в Европу», — написал руководитель республики.

Кадыров обвинил этих людей в распространении сплетен о Чечне и заявил, что они живут за счёт чужой поддержки. По его мнению, своими действиями они проявляют неуважение к тем, кто погиб, добиваясь мира в регионе.

Глава Чечни отдельно вспомнил первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова и других погибших в годы вооружённого конфликта. Он подчеркнул, что считает их заслуги перед чеченским народом несопоставимыми с поведением тех, кто критикует республику из-за рубежа.

«Этим псевдопатриотам обратной дороги нет», — заключил Кадыров.