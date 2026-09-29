Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября, 11:27

Образец воинского долга: Путин поздравил два подразделения ВС РФ с гвардейским статусом

Путин отметил героизм двух ставших гвардейскими подразделений ВС РФ

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих двух радиотехнических подразделений особого назначения с присвоением почётного наименования «гвардейский». В обращениях глава государства отметил их героизм, стойкость и мужество при защите страны.

Речь идёт о 92-й отдельной радиотехнической бригаде и 318-м отдельном радиотехническом полке. Соответствующие указы Путин подписал 28 сентября, после чего подразделения получили статус гвардейских.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — говорится в поздравлении военнослужащим 92-й бригады.

Президент также назвал действия личного состава подразделения в ходе специальной военной операции образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и профессионализма. Аналогичное обращение было направлено командованию и военнослужащим 318-го гвардейского радиотехнического полка.

Путин выразил уверенность, что военные продолжат хранить верность присяге и надёжно обеспечивать безопасность страны. В завершение он пожелал бойцам здоровья и успехов.

Путин присвоил наименование «гвардейский» армейскому корпусу и пяти полкам
Путин присвоил наименование «гвардейский» армейскому корпусу и пяти полкам

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин присвоил почётные наименования «гвардейский» и «гвардейская» 318-му отдельному радиотехническому полку особого назначения и 92-й отдельной радиотехнической бригаде особого назначения. Теперь они называются 318-м отдельным гвардейским радиотехническим полком и 92-й отдельной гвардейской радиотехнической бригадой особого назначения.

Больше новостей о Вооружённых силах России и военной службе — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • ВС РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar