Образец воинского долга: Путин поздравил два подразделения ВС РФ с гвардейским статусом

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих двух радиотехнических подразделений особого назначения с присвоением почётного наименования «гвардейский». В обращениях глава государства отметил их героизм, стойкость и мужество при защите страны.

Речь идёт о 92-й отдельной радиотехнической бригаде и 318-м отдельном радиотехническом полке. Соответствующие указы Путин подписал 28 сентября, после чего подразделения получили статус гвардейских.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — говорится в поздравлении военнослужащим 92-й бригады.

Президент также назвал действия личного состава подразделения в ходе специальной военной операции образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и профессионализма. Аналогичное обращение было направлено командованию и военнослужащим 318-го гвардейского радиотехнического полка.

Путин выразил уверенность, что военные продолжат хранить верность присяге и надёжно обеспечивать безопасность страны. В завершение он пожелал бойцам здоровья и успехов.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин присвоил почётные наименования «гвардейский» и «гвардейская» 318-му отдельному радиотехническому полку особого назначения и 92-й отдельной радиотехнической бригаде особого назначения. Теперь они называются 318-м отдельным гвардейским радиотехническим полком и 92-й отдельной гвардейской радиотехнической бригадой особого назначения.