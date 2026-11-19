В Вене улицы украсили плакатами с призывами превратить университеты в «коммунистические цитадели» и отказаться от военных расходов в пользу образования. Кампанию развернула австрийская Революционная коммунистическая партия (RKP) перед студенческой забастовкой, назначенной на 20 ноября.

На агитационных материалах размещён лозунг «Образование вместо бомб!». Коммунисты призывают молодёжь выступить против империалистических войн, капиталистической эксплуатации, патриархального насилия и сокращения социальных расходов. При этом партия использует предстоящую забастовку не только для уличных акций, но и для распространения собственной политической программы.

Студентам предлагают посетить цикл лекций о марксизме, Владимире Ленине и революции 1917 года в России. Одно из занятий посвящено тому, как было свергнуто капиталистическое устройство. Другую встречу организаторы посвятят противостоянию империализму и войнам под лозунгом «Богатые хотят войны, а молодёжь — будущего». В расписании нашлось место и для современной технологической повестки. Представители RKP намерены обсудить, как искусственный интеллект мог бы работать в условиях плановой социалистической экономики.

Забастовка 20 ноября не ограничится Веной: акции также готовят в Граце, Линце, Зальцбурге, Инсбруке и Штайре. К протестному движению присоединились десятки молодёжных и студенческих объединений. Их общая повестка включает противодействие милитаризации и защиту социальных расходов. При этом коммунистическая риторика на плакатах — инициатива именно RKP, а не всех участников предстоящих выступлений.