Около 25 тысяч человек приняли участие в митинге против правительства Роберта Фицо в Братиславе. Протесты также прошли в других городах Словакии, сообщает Denník N.

По оценке издания, в Кошице на улицы вышли примерно пять тысяч человек, в Банска-Бистрице — около трёх тысяч. Основным организатором выступила крупнейшая оппозиционная либеральная партия «Прогрессивная Словакия».

Протесты в Словакии. Видео © X / peter / Světlana Witowská

Участники и выступавшие политики призвали объединить силы перед парламентскими выборами, до которых остаётся десять месяцев. Они потребовали сменить действующую власть.

В столице митинг собрал вдвое меньше людей, чем годом ранее. В ноябре 2025 года на площадь Свободы пришли 50 тысяч человек, хотя погода была крайне плохой. На этот раз протестующие также собрались под дождём.

Ранее Life.ru сообщал, что Фицо отказался участвовать в новом финансировании Украины и резко ответил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Разногласия возникли после требования Берлина ко всем странам ЕС участвовать в покрытии финансовых потребностей Киева.