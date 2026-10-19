Обрезка с ответкой: В Уфе дерево зажало пенсионера на шестиметровой высоте

В Уфе 66-летний пенсионер решил самостоятельно обрезать ветки дерева, но застрял на высоте шести метров. Мужчина соскользнул и угодил ногой в развилку между стволами, выбраться из которой без помощи спасателей уже не смог. Об этом сообщили в городском Управлении гражданской защиты.

В Уфе пенсионер застрял на дереве на высоте шести метров. Видео © Telegram / Управление гражданской защиты г. Уфы

Инцидент произошёл 18 октября в Ленинском районе города. Пожилой уфимец забрался на дерево, чтобы спилить мешавшие ему ветки. Однако во время работы потерял устойчивость и оказался в ловушке.

Прибывшим спасателям пришлось подниматься к мужчине со специальным оборудованием. Сначала они закрепили на нём альпинистскую страховку, чтобы исключить падение с высоты, а затем приступили к освобождению зажатой ноги.

Обычным способом вызволить пенсионера не получалось, поэтому специалисты задействовали гидравлический инструмент. С его помощью стволы удалось разжать, после чего мужчину аккуратно спустили на землю с использованием спасательного снаряжения.

На месте уфимца осмотрели медики скорой помощи. Серьёзных травм он не получил и от госпитализации отказался. Спасатели напомнили, что самостоятельная обрезка деревьев на высоте без профессиональной страховки может закончиться трагедией.

Ранее Life.ru рассказывал о необычной спасательной операции в Уфе, где мужчина застрял между стеной дома и наружным блоком кондиционера. Чтобы освободить его, спасателям пришлось демонтировать крепления оборудования. А в Ленинградской области местный житель провёл больше суток внутри дупла старого клёна. Мужчина провалился в полость дерева глубиной около двух метров и не смог самостоятельно выбраться. В итоге пожарные освободили его с помощью верёвочного снаряжения.