Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил о лидерстве российской госкорпорации на мировом рынке атомных технологий. По его словам, РФ занимает сильные позиции как в строительстве атомных энергоблоков за рубежом, так и в разработке новых решений внутри страны. Об этом Лихачёв сообщил журналистам после стратегической сессии правительства.

«Мы сегодня лидеры как на международном рынке с точки зрения количества энергоблоков, сооружаемых за рубежом, так и в разработках, реализуемых непосредственно в Российской Федерации», — подчеркнул руководитель госкорпорации.

Лихачёв связал нынешние достижения с многолетней работой советских и российских учёных, разработчиков и инженеров. По его оценке, позиции страны в атомной отрасли стали результатом десятилетий научных и инженерных усилий.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) сообщило, что руководство Еврокомиссии выступает главным заказчиком информационной кампании против «Росатома» и строительства атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии.