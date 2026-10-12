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Опубликовано 12 октября, 17:51

«Общепризнанное лидерство»: Лихачёв оценил позиции «Росатома» на мировом рынке

Лихачёв заявил о признанном мировом лидерстве «Росатома» в сфере технологий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zhuravlev Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zhuravlev Andrey

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил о лидерстве российской госкорпорации на мировом рынке атомных технологий. По его словам, РФ занимает сильные позиции как в строительстве атомных энергоблоков за рубежом, так и в разработке новых решений внутри страны. Об этом Лихачёв сообщил журналистам после стратегической сессии правительства.

«Мы сегодня лидеры как на международном рынке с точки зрения количества энергоблоков, сооружаемых за рубежом, так и в разработках, реализуемых непосредственно в Российской Федерации», — подчеркнул руководитель госкорпорации.

Лихачёв связал нынешние достижения с многолетней работой советских и российских учёных, разработчиков и инженеров. По его оценке, позиции страны в атомной отрасли стали результатом десятилетий научных и инженерных усилий.

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Татьяна Миссуми
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