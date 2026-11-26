Двое граждан Италии, работавших на немецкую оборонную компанию Rheinmetall, погибли в результате атаки беспилотников на стратегический объект в Кувейте. Они обслуживали антенны обнаружения зенитного комплекса Skyguard, состоящего на вооружении кувейтской армии. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на итальянский МИД.

Погибшими оказались 65-летний Антонио Саккоччо и 36-летний Эмануэле Ло Руссо. По данным ведомства, оба специалиста находились на объекте во время технических работ. В результате взрыва они получили смертельные ранения. Ещё два человека — граждане Кувейта и Пакистана — пострадали.

Министерство обороны Кувейта заявило, что военные обнаружили несколько враждебных беспилотников в воздушном пространстве страны и предприняли меры по их перехвату. В ведомстве обвинили Иран в нападении на стратегический объект.