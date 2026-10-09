Обвинение запросило 7,5 года колонии для иеромонаха Никандра*

Свердловский областной суд завершил разбирательство по делу 54-летнего Евгения Пинчука*, известного как иеромонах Никандр*. Об этом сообщила пресс-служба судов региона. Приговор планируют огласить 14 октября в 11:00.

Жителя Верхотурья обвиняют в публичной реабилитации нацизма и призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета. В ходе прений прокуратура потребовала назначить ему семь лет и шесть месяцев колонии общего режима.

Первый эпизод связан с комментариями в Telegram от 23 декабря 2024 года. По версии следствия, под публикацией о генерале Андрее Власове подсудимый называл его героем и мучеником. Сторона обвинения расценила эти высказывания как реабилитацию фигуры военачальника, осуждённого в 1946 году за измену Родине.

Второй эпизод относится к 11 августа 2025 года. Согласно материалам дела, оставленный под видеороликом комментарий содержал призывы к экстремистской деятельности на почве национальной ненависти и вражды.

Защита настаивала на оправдании. Окончательное решение о виновности и наказании предстоит объявить на следующей неделе.

Ранее апелляционный суд оставил в силе восьмилетний приговор Тамаре Эйдельман, внесённой Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Её заочно осудили за реабилитацию нацизма и распространение ложной информации о российской армии. Также ей запретили на пять лет администрировать сайты и лишили звания заслуженного учителя России.

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