Даже без жгута сильное наружное кровотечение во многих случаях можно остановить или уменьшить. Как это сделать, рассказал «Газете.Ru» спасатель Дмитрий Микрюков.

По словам руководителя проекта «Феникс: Научись спасать!», главное — не терять время на поиски аптечки. Первым делом необходимо сильно прижать рану рукой, по возможности защитив её медицинской перчаткой. Если пострадавший находится в сознании и способен действовать самостоятельно, можно попросить его самому удерживать давление.

Ещё один способ — давящая повязка. Она позволяет сдавить повреждённые ткани и кровеносные сосуды без постоянного нажатия рукой. Для этого при отсутствии медицинских материалов можно использовать чистую ткань или бинт.

«Даже при отсутствии штатного жгута во многих ситуациях можно эффективно оказать помощь с помощью прямого давления и давящей повязки», — подчеркнул Микрюков.

Однако полностью отказываться от жгута нельзя. По словам эксперта, он необходим при определённых тяжёлых повреждениях конечностей, включая травматическую ампутацию, а также когда сильное кровотечение не удаётся остановить давлением. Его применение может потребоваться и при ране с инородным предметом, если другие способы неэффективны.

Спасатель напомнил, что с 2024 года в России действует новый порядок оказания первой помощи. Он предусматривает три основных способа временной остановки наружного кровотечения: прямое давление, давящую повязку и жгут. Приподнимание повреждённой конечности, пальцевое прижатие артерии и максимальное сгибание руки или ноги в перечень мероприятий больше не входят.

Отдельное внимание Микрюков посоветовал уделять собственной безопасности. При контакте с кровью желательно использовать перчатки, а при опасности попадания брызг на лицо — маску и защитные очки.

Ранее Life.ru рассказывал, как помочь пострадавшему в ДТП до приезда скорой помощи. Спасатель МЧС Виталий Бойко объяснял, что при сильном кровотечении действовать необходимо немедленно. При этом важно сначала убедиться в безопасности места происшествия, вызвать экстренные службы и не совершать действий, способных усугубить травмы.