Обыски без отставки: Глава Нацбанка Украины объяснил, что искали детективы НАБУ
Пышный заявил, что обыски НАБУ не связаны с его работой в Нацбанке
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что обыски антикоррупционных органов не имеют отношения ни к деятельности регулятора, ни к его работе на руководящем посту. По словам чиновника, следователи не обнаружили ничего, что указывало бы на нарушения с его стороны или со стороны сотрудников НБУ.
Пышный пояснил в соцсетях, что, согласно судебному постановлению, детективы собирали доказательства по уголовному делу, связанному с другими людьми и обстоятельствами. При этом раскрывать подробности расследования руководитель Нацбанка не стал.
Чиновник заверил, что готов сотрудничать с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Вместе с тем он подчеркнул важность независимости самого Нацбанка, особенно в условиях военного конфликта, когда устойчивость финансовой системы имеет критическое значение для страны.
Пышный также сообщил, что продолжает исполнять обязанности главы НБУ. Ранее украинские СМИ распространили информацию о его возможной отставке после обысков, однако в Нацбанке эти сообщения опровергли.
Ранее Life.ru сообщал, что 21 октября сотрудники НАБУ и САП провели обыски в здании Национального банка Украины и по месту жительства одного из работников учреждения. В антикоррупционном бюро уточнили, что никого не задерживали и подозрений в совершении преступлений не предъявляли. Подробности уголовного дела ведомство раскрывать отказалось.
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