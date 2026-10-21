Обыски без отставки: Глава Нацбанка Украины объяснил, что искали детективы НАБУ

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что обыски антикоррупционных органов не имеют отношения ни к деятельности регулятора, ни к его работе на руководящем посту. По словам чиновника, следователи не обнаружили ничего, что указывало бы на нарушения с его стороны или со стороны сотрудников НБУ.

Пышный пояснил в соцсетях, что, согласно судебному постановлению, детективы собирали доказательства по уголовному делу, связанному с другими людьми и обстоятельствами. При этом раскрывать подробности расследования руководитель Нацбанка не стал.

Чиновник заверил, что готов сотрудничать с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Вместе с тем он подчеркнул важность независимости самого Нацбанка, особенно в условиях военного конфликта, когда устойчивость финансовой системы имеет критическое значение для страны.

Пышный также сообщил, что продолжает исполнять обязанности главы НБУ. Ранее украинские СМИ распространили информацию о его возможной отставке после обысков, однако в Нацбанке эти сообщения опровергли.

Ранее Life.ru сообщал, что 21 октября сотрудники НАБУ и САП провели обыски в здании Национального банка Украины и по месту жительства одного из работников учреждения. В антикоррупционном бюро уточнили, что никого не задерживали и подозрений в совершении преступлений не предъявляли. Подробности уголовного дела ведомство раскрывать отказалось.