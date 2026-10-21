Узкая камера для Пышного: Украинист допустил пожизненный срок для банкира и выход следствия на Зеленского

Обыски в Национальном банке Украины могут обернуться серьёзными последствиями не только для его руководителя Андрея Пышного, но и для политического окружения Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал руководитель департамента стран СНГ Института политических исследований Алексей Бычков. Эксперт считает, что действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) могут быть частью более широкого политического противостояния.

Есть мнение, что Зеленского постепенно пытаются убрать, так как он является фигурой недоговороспособной и, как считает Москва, нелегитимной. Соответственно, будут подбирать более легитимного для Москвы переговорщика на дальнейшие переговоры. А по непосредственно самому Пышному — естественно, там найти можно достаточно много, чтобы посадить его, в принципе, на всю жизнь. Всё зависит от того, какая будет позиция у кураторов НАБУ на Западе, соответственно, что с этим Пышным делать. Алексей Бычков руководитель Департамента стран СНГ Института политических исследований

Политолог предположил, что следователей могут заинтересовать финансовые операции, связанные с распределением международной помощи Украине. Он обвинил руководство Нацбанка в возможном участии в незаконных переводах средств, однако доказательств таких нарушений не привёл. Официальных данных о выявлении подобных эпизодов в ходе нынешних обысков также нет.

По мнению собеседника Life.ru, дальнейшая судьба Пышного будет зависеть не только от результатов расследования, но и от политической ситуации. Бычков допускает, что дело могут использовать для давления на других представителей украинского руководства.

«В ходе всех обысков могут добраться и до самого Зеленского, конечно, такая задача, как видится, поставлена. Просто идёт постепенная информационная подготовка для того, чтобы обосновать дальше либо его отставку, либо, может быть, даже его спасение», — сказал эксперт.

Бычков также связал происходящее с переговорами по украинскому урегулированию, включая консультации в Осло и визит американского спецпосланника Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург. По его оценке, антикоррупционные расследования могут повлиять на позиции Зеленского в переговорном процессе.

Напомним, 21 октября НАБУ подтвердило проведение следственных действий в здании Нацбанка и по месту жительства одного из сотрудников. По данным украинских депутатов, обыски затронули кабинет Пышного. При этом в антикоррупционном бюро заявили, что пока задержанных нет и подозрения никому не предъявлены.