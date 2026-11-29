На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступает множество обращений, требующих незамедлительной реакции. Выявлять наиболее болезненные для россиян темы помогает искусственный интеллект.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, для анализа поступающих вопросов задействована нейросеть GigaChat, возможности которой за минувший год значительно расширились.

«Мы поймём, какие темы наиболее болезненны для населения. Действительно, очень много таких острых обращений, которые требуют моментальной реакции», — рассказал представитель Кремля в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Напомним, всего за несколько часов после начала сбора вопросов 27 ноября россияне направили на прямую линию президента около 100 тысяч обращений. Совмещённая с большой пресс-конференцией программа «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится 10 декабря в 12:00 мск.