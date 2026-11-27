Песков: Число вопросов к прямой линии Путина приблизилось к 100 тысячам
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россияне направили почти 100 тысяч вопросов к прямой линии президента РФ Владимира Путина всего за несколько часов после начала их приёма. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, интерес граждан к программе очень высок, а темпы поступления обращений превышают показатели прошлых лет.
Напомним, сбор вопросов к прямой линии Путина стартовал в полночь 27 ноября. Совмещённая с большой пресс-конференцией программа выйдет в эфир 10 декабря в 12:00 мск.
Life.ru подробно рассказал, как задать вопрос Владимиру Путину в 2026 году.
Все подробности — в разделе «Итоги года с Владимиром Путиным» на Life.ru.