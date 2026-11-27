Россияне направили почти 100 тысяч вопросов к прямой линии президента РФ Владимира Путина всего за несколько часов после начала их приёма. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, интерес граждан к программе очень высок, а темпы поступления обращений превышают показатели прошлых лет.

Напомним, сбор вопросов к прямой линии Путина стартовал в полночь 27 ноября. Совмещённая с большой пресс-конференцией программа выйдет в эфир 10 декабря в 12:00 мск.

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