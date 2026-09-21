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Регион
Опубликовано 21 сентября, 14:52

«Очень плохой знак»: Депутат Рады Гончаренко* заявил о найденной в машине «прослушке»

Нардеп Гончаренко* заявил, что нашёл «прослушку» в своей машине

Обложка © Telegram / oleksiihoncharenko*

Обложка © Telegram / oleksiihoncharenko*

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что обнаружил в своём автомобиле устройство, которое считает прослушивающим. По его словам, после находки он вызвал полицию.

«Я нашёл прослушку в своей машине... Уже вызвал полицию и точно буду с этим разбираться», — написал парламентарий.

Гончаренко* отметил, что машиной пользуются он и его семья. Политик также связал серьёзность ситуации со своим статусом депутата, члена украинской делегации в ПАСЕ и главы временной следственной комиссии.

По его словам, находка может свидетельствовать о попытке давления. При этом официальных выводов правоохранителей о происхождении и назначении устройства пока не опубликовано.

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Несколькими днями ранее о похожем случае сообщил мэр Львова Андрей Садовой. Он заявил, что в его служебной машине обнаружили устройство с антенной, SIM-картой и другими электронными компонентами, которое могло использоваться для прослушивания.

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* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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Полина Никифорова
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