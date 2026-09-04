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Опубликовано 4 сентября, 09:09

В Раде отменили час вопросов к Кабмину из-за непрекращающейся тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Час вопросов к правительству Украины не состоялся в Верховной раде из-за продолжительной воздушной тревоги. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко*.

По его словам, министры около часа ждали отмены сигнала, однако тревога продолжалась. В результате участники заседания разошлись.

Гончаренко* утверждает, что на этом пленарная неделя украинского парламента завершилась. Он призвал власти разработать единые правила работы государственных учреждений и учебных заведений во время тревог.

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Несколькими днями ранее Life.ru рассказывал о подготовке в Верховной раде подвального зала для голосований во время воздушных тревог. Укрытие не вмещает всех парламентариев, поэтому для части депутатов поставили стулья в коридоре, а подключаться к системе голосования предложили по QR-кодам с телефонов и планшетов.

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*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Юрий Лысенко
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