В Раде отменили час вопросов к Кабмину из-за непрекращающейся тревоги

Час вопросов к правительству Украины не состоялся в Верховной раде из-за продолжительной воздушной тревоги. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко*.

По его словам, министры около часа ждали отмены сигнала, однако тревога продолжалась. В результате участники заседания разошлись.

Гончаренко* утверждает, что на этом пленарная неделя украинского парламента завершилась. Он призвал власти разработать единые правила работы государственных учреждений и учебных заведений во время тревог.

Несколькими днями ранее Life.ru рассказывал о подготовке в Верховной раде подвального зала для голосований во время воздушных тревог. Укрытие не вмещает всех парламентариев, поэтому для части депутатов поставили стулья в коридоре, а подключаться к системе голосования предложили по QR-кодам с телефонов и планшетов.

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