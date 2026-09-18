Ровно год спустя: Мэр Львова Садовой снова нашёл «жучок»

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в его служебном автомобиле обнаружили устройство, похожее на прослушивающее. Об этом градоначальник сообщил в своих соцсетях.

Андрей Садовой показал устройство, найденное в его авто. Видео © Пресс-служба Андрея Садового

Подозрительную технику нашли после проблем с машиной. По словам Садового, за последний месяц у автомобиля дважды полностью разряжался аккумулятор, а затем начала стучать одна из стоек.

После разборки в ней обнаружили устройство с антенной, SIM-картой и другими электронными компонентами. Мэр предположил, что оборудование могло предназначаться для прослушивания, однако его точное назначение пока не установлено.

Садовой добавил, что не знает, кто мог установить устройство. О находке он уже сообщил правоохранительным органам и предложил им забрать оборудование для проверки.

Это уже второй подобный случай с мэром Львова. 17 сентября 2025 года (то есть почти ровно год назад) прослушивающее устройство обнаружили в его рабочем кабинете. Оно было спрятано в зарядном блоке радиотелефона, куда встроили SIM-карту, карту памяти и микрофон. После прошлогоднего инцидента Садовой обращался в СБУ. Тогда спецслужба изъяла найденное оборудование и начала разбирательство.