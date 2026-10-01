«Очень сдержанная позиция»: Путин оценил отказ Сербии от санкций против России
Путин: Россия приветствует отказ Сербии от антироссийских санкций
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Россия приветствует позицию Сербии по ключевым международным вопросам и её отказ вводить санкции против Москвы. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».
«Приветствуем очень сдержанную позицию Сербии по ряду ключевых и очень острых вопросов и неприятие Сербией любых решений, связанных с санкциями против России», — сказал президент.
Путин таким образом отметил курс Белграда, который после начала украинского конфликта не присоединился к антироссийским ограничениям Евросоюза.
Сербия остаётся кандидатом на вступление в ЕС, где от неё добиваются большего сближения с общей внешней и оборонной политикой объединения. При этом Белград санкции против России не ввёл.
Одновременно сербские власти неоднократно заявляли о намерении сохранять отношения как с Евросоюзом, так и с Россией, несмотря на расхождения по отдельным внешнеполитическим вопросам.
Ранее Путин выразил надежду, что Александр Вучич в будущем возглавит правительство Сербии. Политик ушёл в отставку с поста президента республики 27 сентября.
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