«Очень сдержанная позиция»: Путин оценил отказ Сербии от санкций против России

Россия приветствует позицию Сербии по ключевым международным вопросам и её отказ вводить санкции против Москвы. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«Приветствуем очень сдержанную позицию Сербии по ряду ключевых и очень острых вопросов и неприятие Сербией любых решений, связанных с санкциями против России», — сказал президент.

Путин таким образом отметил курс Белграда, который после начала украинского конфликта не присоединился к антироссийским ограничениям Евросоюза.

Сербия остаётся кандидатом на вступление в ЕС, где от неё добиваются большего сближения с общей внешней и оборонной политикой объединения. При этом Белград санкции против России не ввёл.

Одновременно сербские власти неоднократно заявляли о намерении сохранять отношения как с Евросоюзом, так и с Россией, несмотря на расхождения по отдельным внешнеполитическим вопросам.

Ранее Путин выразил надежду, что Александр Вучич в будущем возглавит правительство Сербии. Политик ушёл в отставку с поста президента республики 27 сентября.