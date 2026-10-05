«Очень тяжёлая зима»: В Еврокомиссии предупредили европейцев о дорогой энергии

ЕС ждёт тяжёлая зима из-за сохраняющихся высоких цен на энергоносители. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

«ЕС движется к очень тяжёлой зиме с точки зрения цен на энергоресурсы», — признала она на брифинге в Брюсселе.

На этом фоне страны «Большой семёрки» договорились высвободить из стратегических резервов около 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. По данным Reuters, значительную часть объёма составит дизельное топливо. В Еврокомиссии рассчитывают, что дополнительные поставки помогут сдержать цены для граждан и бизнеса. Решение будет реализовываться через механизмы Международного энергетического агентства в течение нескольких месяцев.

При этом Reuters сообщал, что договорённость была достигнута на фоне давления Вашингтона. США призывали европейские страны активнее использовать запасы дизеля и допускали ограничение собственного экспорта топлива, если союзники не помогут снизить цены.

Энергетический рынок Европы остаётся напряжённым из-за высоких цен на нефть и нефтепродукты, ограниченных мощностей нефтепереработки и перебоев в логистике. Даже после восстановления части поставок с Ближнего Востока стоимость Brent остаётся выше $100 за баррель.

Ранее Life.ru рассказывал, что Европа подходит к зиме с рекордно низкими для этого времени года запасами газа. Региону предстоит конкурировать за свободные партии СПГ на мировом рынке, особенно при холодной погоде. Эксперты предупреждают, что дефицит предложения способен дополнительно разогнать цены на топливо и электроэнергию.