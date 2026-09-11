Очередь на два месяца: Утепление балконов стало золотой жилой для московских мастеров

Мастера по утеплению балконов в Москве в разгар сезона могут зарабатывать до миллиона рублей в месяц. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, к самым востребованным специалистам очередь сейчас растягивается на два месяца.

Чтобы утеплить балкон в сентябре, некоторым москвичам приходилось записываться ещё в июле. Летом ожидание обычно составляет около месяца. Зимой спрос падает, и свободное окно можно найти примерно за неделю.

За день мастерам поступает по 10–20 обращений. По их словам, в 2026 году услуги подорожали примерно на 15–20%. Главные причины — рост цен на оконный профиль, стеклопакеты, фурнитуру, отделочные материалы и логистику.

Утепление обычного трёхметрового балкона сейчас может стоить от 100 до 300 тысяч рублей. При этом речь идёт не только о работе мастера: в сумму входят материалы, доставка и услуги помощников.

Самые загруженные бригады, по данным SHOT ПРОВЕРКИ, за осенний сезон могут получать до 10 млн рублей выручки. После расходов у хорошо загруженного мастера за сезон может оставаться до 3 млн рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, сколько в 2026 году стоят ремонтные работы и материалы. Эксперты отмечали, что на рынке усилился спрос на модернизацию уже имеющегося жилья: многие откладывают покупку новой квартиры и вкладываются в ремонт. Отдельно специалисты указывали, что балкон при грамотном утеплении можно превратить в полноценный кабинет или зону отдыха.