Очереди из 100 человек ежедневно ждут прохода через границу Эстонии с РФ

Около 100 человек ежедневно ожидают прохода через эстонский пункт пропуска «Нарва-1», чтобы попасть в Россию через Ивангород. Небольшие очереди образовались после окончания сезона отпусков, сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Эстонский КПП сейчас работает по сокращённому графику — с 07:00 до 19:00 по московскому времени. При этом на текущей неделе все желающие успевали пересечь границу до его закрытия.

«Перед пунктом пропуска «Нарва-1» также ежедневно ожидают около 100 человек, планирующих попасть в Россию», — уточнили в СЗТУ.

Небольшое скопление людей и автомобилей таможенники также фиксируют перед сопредельными пунктами пропуска на границе с Польшей. Российские таможенные и пограничные службы следят за обстановкой и принимают меры для сокращения очередей. Путешественникам рекомендовали учитывать ситуацию и режим работы КПП при планировании маршрута.

Ранее власти Эстонии решили не возвращать автомобильные КПП на границе с Россией к круглосуточной работе. Правительство республики одобрило предложение сделать нынешний сокращённый режим бессрочным. Сам пункт пропуска «Нарва-1», расположенный напротив российского Ивангорода, с 15 июня принимает людей по укороченному графику — с 7:00 до 19:00.