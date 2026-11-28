Киев вновь сотрясается от взрывов. Об этом сообщил украинский «24 канал». Город сегодня, 28 ноября, буквально накрыло серией прилётов по объектам стратегической инфраструктуры.

С утра в Киеве и ряде других регионов Украины объявляли воздушную тревогу. В течение дня в столице неоднократно сообщали о работе противовоздушной обороны и угрозе беспилотников.

Первая серия взрывов произошла днём. Мэр Киева Виталий Кличко тогда сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры. После этого в отдельных районах возникли перебои с электричеством и водоснабжением. Далее взрывы прозвучали ближе к вечеру — около 16:22 по местному времени. И, наконец, вновь фиксируются прилёты.

Ранее в Минобороны РФ назвали причины целой серии взрывов сегодня, 28 ноября, в Киеве и области. Российские военные нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в украинской столице. Они использовались для обеспечения работы предприятий военно-промышленного комплекса Незалежной.