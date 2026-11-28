Российские военные нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Киеве и области, где с утра гремят взрывы. Они использовались для обеспечения работы предприятий украинского военно-промышленного комплекса, сообщило Минобороны России 28 ноября.

«Поражены электроподстанция «Нивки» 330 кВ в Киеве и теплоэлектроцентраль «Белоцерковская» в Киевской области, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины», — доложило МО.