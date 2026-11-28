В Киеве вновь раздались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Ранее в украинской столице получил повреждения объект критической инфраструктуры, после чего в нескольких районах начались перебои с электричеством и водоснабжением. О повторных взрывах сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Первая серия взрывов прогремела днём 28 ноября. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании в объект критической инфраструктуры во время атаки беспилотников. Специалисты приступили к оценке повреждений.

Вскоре жители отдельных районов города столкнулись с отключениями света и воды. Из-за проблем с электроснабжением также приостанавливалось движение части троллейбусов и трамваев.

Позднее в украинской столице снова услышали взрывы. В это время продолжала действовать воздушная тревога. Сведения о новых повреждениях после повторной серии взрывов пока не поступали.

Ранее Life.ru писал, что российские военные поразили четыре железнодорожных локомотива, которые использовались для перевозки вооружения и военной техники для ВСУ. Три локомотива попали под удар в районе станции «Днепропетровск». Ещё один поразили возле станции «Коростень» в Житомирской области.