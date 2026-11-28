Бывший командир 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрий Кащенко допустил применение радиологического оружия против России. Такое заявление полковник в отставке сделал в интервью украинской журналистке Янине Соколовой.

Кащенко рассуждал о возможных действиях Украины в случае применения Россией ядерного оружия. Он допустил сценарий радиоактивного заражения территории российских городов, предположив, что последствия подобной атаки могут сохраняться на протяжении длительного времени.

При этом бывший командир бригады признал, что не является специалистом в области ядерной физики. Радиологическое оружие, также известное как «грязная бомба», отличается от ядерного отсутствием ядерного взрыва. Его применение создаёт угрозу радиоактивного загрязнения окружающей среды и здоровью гражданского населения.

Напомним, 23 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил, почему Россия до сих пор не применяла ядерное оружие в ходе украинского конфликта. По словам политика, прямой необходимости в таком решении не возникало. Он подчеркнул, что при рассмотрении вопроса о применении ядерного оружия учитывается совокупность обстоятельств, включая соразмерность возможного ответа.