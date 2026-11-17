«Одержима президентом»: Белый дом резко ответил биографу Трампа после рассказа о болезни его помощницы
Белый дом обрушился с критикой на журналистку из-за слов о Трампе
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Белый дом выступил с резкой критикой журналистки The New York Times Мэгги Хаберман, написавшей книгу о втором президентском сроке Дональда Трампа. Поводом стали её заявления о том, что американский лидер якобы начал придираться к руководителю своего аппарата Сьюзи Уайлс после того, как у неё диагностировали рак. Об этом сообщает The Daily Beast.
Во время подкаста Raging Moderates Хаберман рассказала, что получила сведения от нескольких источников из окружения президента. По их словам, отношения Трампа с Уайлс начали ухудшаться на фоне её болезни, когда она стала реже появляться на работе.
Журналистка предположила, что именно в этот период разногласия внутри администрации стали заметнее. Она также высказала мнение, что Трамп негативно относится к проявлениям слабости и болезням окружающих.
Ответ последовал от представителя Белого дома Дэвиса Ингла. В публикации официального аккаунта администрации Rapid Response он обвинил Хаберман в навязчивом интересе к президенту и стремлении зарабатывать на публикациях о нём.
По словам Ингла, журналистка лишь создаёт впечатление, будто хорошо знает Трампа. Представитель администрации заявил, что она использует имя президента для поддержания собственной известности и коммерческой выгоды.
Сьюзи Уайлс ранее публично рассказывала о борьбе с раком молочной железы. В сентябре она объявила, что болезнь отступила. После поражения республиканцев на промежуточных выборах Уайлс покинула пост руководителя аппарата Белого дома, а её место занял Стивен Миллер.
Хаберман вместе с журналистом Джонатаном Суоном выпустила книгу Regime Change, посвящённую внутренней работе второй администрации Трампа. В ней авторы затронули отношения президента с ближайшими помощниками, ситуацию вокруг материалов по делу Джеффри Эпштейна и другие спорные эпизоды его президентства.
Ранее Life.ru сообщал, что 7 ноября стало известно об отставке Сьюзи Уайлс с поста руководителя аппарата Белого дома. Её преемником Дональд Трамп назначил Стивена Миллера, одного из главных разработчиков жёсткой миграционной политики американской администрации. Кадровые изменения последовали за поражением республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Сам президент поблагодарил Уайлс за работу и объяснил перестановки необходимостью обновления команды.
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