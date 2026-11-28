Одесситы сидят без отопления в мороз из-за неспособности запустить турбину ТЭЦ
Большинство подключённых к ТЭЦ домов Одессы остались без отопления
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Около 600 домов в Одессе по-прежнему остаются без отопления на фоне приближающихся заморозков. Как сообщает местное издание «Одесская жизнь», из тысячи зданий, которые обслуживает городская теплоэлектроцентраль, тепло получили лишь немногим более 400.
Из-за низкого давления специалисты до сих пор не смогли запустить турбину ТЭЦ. Станция фактически работает в режиме обычной котельной, вырабатывая только тепловую энергию без электричества. Ситуацию осложняет предстоящее похолодание — в ближайшие дни ночная температура в Одессе может опуститься до минус шести градусов.
Напомним, масштабные перебои с электроснабжением Одессы начались 21 ноября после повреждения магистральных электросетей. В городе остановился электротранспорт, возникли проблемы с водоснабжением и отоплением. На фоне коммунального кризиса все одесские школы перевели на дистанционное обучение с 23 по 27 ноября.