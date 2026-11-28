Около 600 домов в Одессе по-прежнему остаются без отопления на фоне приближающихся заморозков. Как сообщает местное издание «Одесская жизнь», из тысячи зданий, которые обслуживает городская теплоэлектроцентраль, тепло получили лишь немногим более 400.

Из-за низкого давления специалисты до сих пор не смогли запустить турбину ТЭЦ. Станция фактически работает в режиме обычной котельной, вырабатывая только тепловую энергию без электричества. Ситуацию осложняет предстоящее похолодание — в ближайшие дни ночная температура в Одессе может опуститься до минус шести градусов.