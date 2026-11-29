Одесское звено снабжения ВСУ получило своё — российские войска атаковали «Мирс»
ВС России атаковали использовавшийся ВСУ логистический центр «Мирс» в Одессе
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Российские военнослужащие нанесли удар по логистическому центру «Мирс» в Одессе. По данным Минобороны России, объект использовался для хранения и распределения грузов военного назначения.
Одесский логистический комплекс стал одной из целей ночной атаки российских беспилотников. В оборонном ведомстве сообщили также о поражении ряда промышленных и транспортных объектов.
«Сегодня ночью ВС РФ нанесены удары БПЛА по промышленным предприятиям, объектам логистики, транспорта и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — заявили в Минобороны России.
Согласно сообщению ведомства, среди поражённых объектов оказались производственные цеха в Кременчуге, транспортная инфраструктура в Запорожье и склад беспилотников в Сумской области.
Кроме того, Минобороны сообщило о поражении сухогруза в акватории Чёрного моря. По утверждению ведомства, судно перевозило грузы двойного назначения в интересах украинских войск.
Ранее Life.ru сообщал, что 25 ноября российские войска нанесли удары по двум логистическим центрам в Одесской области и сухогрузу в акватории Чёрного моря. По данным Минобороны РФ, наземные объекты использовались для хранения и распределения грузов в интересах украинской армии, а морское судно перевозило продукцию двойного назначения для нужд ВСУ.