Российские военнослужащие нанесли удар по логистическому центру «Мирс» в Одессе. По данным Минобороны России, объект использовался для хранения и распределения грузов военного назначения.

Одесский логистический комплекс стал одной из целей ночной атаки российских беспилотников. В оборонном ведомстве сообщили также о поражении ряда промышленных и транспортных объектов.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесены удары БПЛА по промышленным предприятиям, объектам логистики, транспорта и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — заявили в Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, среди поражённых объектов оказались производственные цеха в Кременчуге, транспортная инфраструктура в Запорожье и склад беспилотников в Сумской области.

Кроме того, Минобороны сообщило о поражении сухогруза в акватории Чёрного моря. По утверждению ведомства, судно перевозило грузы двойного назначения в интересах украинских войск.