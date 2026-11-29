Российские войска ночью нанесли серию ударов беспилотниками по объектам на Украине. Целями стали предприятия, транспортная инфраструктура и другие объекты, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России.

«Нанесены удары БПЛА по промышленным предприятиям, объектам логистики, транспорта и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — заявили утром 29 ноября в оборонном ведомстве.