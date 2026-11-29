От заводов до морских судов: ВС России ударили по главным артериям Украины
ВС России нанесли ночные удары по промышленным и логистическим артериям Украины
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Российские войска ночью нанесли серию ударов беспилотниками по объектам на Украине. Целями стали предприятия, транспортная инфраструктура и другие объекты, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России.
«Нанесены удары БПЛА по промышленным предприятиям, объектам логистики, транспорта и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — заявили утром 29 ноября в оборонном ведомстве.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 28 ноября российские войска нанесли удары по объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины. По данным Минобороны РФ, атакованные объекты использовались для обеспечения украинских войск.