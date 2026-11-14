Алкоголь часто связывают со стрессом и неудачами, но поводом для употребления может стать и успех: повышение, закрытая сделка, победа, переезд или долгожданная покупка. Сильные положительные эмоции тоже повышают возбуждение, а культурный сценарий предлагает один быстрый способ его «оформить» — выпить. Об этом Life.ru рассказал врач-психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Алексей Казанцев.

Для человека с зависимостью опасен не сам праздник, а автоматическая связка «достижение — алкоголь». Если каждое важное событие закрепляется спиртным, мозг начинает воспринимать выпивку как обязательную часть награды. Постепенно повод становится все менее значимым: сначала крупный успех, затем удачная неделя, выполненная задача и просто хорошее настроение. Алексей Казанцев Врач-психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас»

Успех также может снижать осторожность. Человек думает, что доказал свою состоятельность, поэтому проблема якобы отступила: есть работа, деньги и признание, значит, можно контролировать дозу. Но социальное благополучие не отменяет симптомов зависимости — сильной тяги, неудачных попыток сократить употребление и продолжения выпивки вопреки последствиям.

Особенно рискованны корпоративы и празднования, где отказ воспринимается как нарушение группового ритуала. Человеку в ремиссии полезно заранее решить, сколько времени он проведёт на мероприятии, что будет пить вместо алкоголя, кому сообщит о своей уязвимости и как уйдёт, если давление усилится. Фраза «я сегодня без алкоголя» не требует медицинских объяснений.

Близким и коллегам не стоит проверять решимость человека предложением «одного бокала за победу». После периода воздержания прежняя доза может оказаться токсичнее из-за сниженной переносимости. Безалкогольные альтернативы и сам формат праздника лучше продумать заранее, чтобы награда не сводилась к веществу.

Задача лечения — не убрать радость и не запретить праздники. Важно вернуть человеку разные способы переживать успех: разделить его с близкими, отдохнуть, купить запланированную вещь, отправиться в поездку или отметить событие активностью. Когда алкоголь перестаёт быть универсальным переводчиком эмоций, и успех, и неудача становятся менее опасными триггерами.

После отказа от алкоголя человек не всегда сразу возвращается к здоровому образу жизни. Иногда на смену спиртному приходят другие зависимости, которые помогают быстро справиться с тревогой, скукой или неприятными переживаниями. Подробнее — в материале Life.ru.