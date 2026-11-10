После отказа от алкоголя человек не всегда сразу возвращается к здоровому образу жизни. Иногда на смену спиртному приходят другие зависимости, которые помогают быстро справиться с тревогой, скукой или неприятными переживаниями. Об этом Life.ru рассказал врач-психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Алексей Казанцев.

По словам специалиста, если человек годами использовал алкоголь, чтобы расслабиться, поднять настроение, вознаградить себя или быстрее заснуть, у него закрепляется привычка получать облегчение таким способом. После отказа от спиртного он может начать искать другие варианты, которые дают похожий эффект.

Замена бывает заметной, когда человек переходит на лекарства без назначения или другие психоактивные вещества. Но нередко она выглядит социально приемлемо: бесконтрольные покупки, азартные игры, многочасовые видеоигры, переедание, работа без отдыха или чрезмерные тренировки. Алексей Казанцев Врач-психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас»

При этом само по себе новое увлечение ещё не говорит о зависимости. Проблемы начинаются, когда человек теряет контроль над своим поведением, продолжает заниматься чем-то даже во вред себе и постепенно жертвует сном, отношениями с близкими и повседневными обязанностями.

«Насторожиться стоит, если после отказа от алкоголя новое занятие становится единственным источником удовольствия, человек не может сократить его, скрывает расходы или время, раздражается при попытке остановиться и использует поведение прежде всего для подавления неприятных эмоций», — предупредил нарколог.

Ещё одним тревожным признаком специалист назвал привычку оправдывать своё поведение. Человек убеждает себя, что заслужил удовольствие, разрешает себе лишнее только на один день или обещает прекратить в любой момент. Однако неприятные последствия повторяются, а справиться с новой привычкой самостоятельно не получается.

Казанцев подчеркнул, что после отказа от алкоголя не нужно запрещать человеку все удовольствия. Гораздо важнее научиться справляться со стрессом и неприятными эмоциями без постоянного поиска быстрого вознаграждения.

Для этого специалист рекомендует психотерапию, восстановление нормального сна, работу с тревогой и постепенное возвращение прежних интересов. Также помогают регулярные физические нагрузки без перегрузок и поддержка близких. При необходимости врач проверяет, нет ли у пациента депрессии, тревожного расстройства, синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или других состояний, которые ранее способствовали употреблению алкоголя.

Отдельное внимание нарколог посоветовал уделить поведению родственников. Вместо обвинений в новой зависимости семье лучше обсуждать конкретные изменения в жизни человека. Поводом для беспокойства становятся долги, пропуски работы, бессонные ночи, обман близких, постоянные конфликты и неспособность остановиться.

Если новое поведение быстро выходит из-под контроля, Казанцев рекомендует рассказать об этом лечащему специалисту. Восстановление после алкогольной зависимости должно учитывать не только отказ от спиртного, но и общее качество жизни человека.

«Трезвость — не соревнование по отказу от всего приятного. Её задача в том, чтобы человек снова мог выбирать, как отдыхать и справляться с эмоциями, а не переходил из одного компульсивного сценария в другой», — заключил врач.