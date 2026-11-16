Один мирный житель погиб, ещё один получил ранения в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Под удары попали грузовой транспорт, жилые дома и автомобили в нескольких населённых пунктах региона. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

В селе Бершаково Шебекинского округа FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Находившийся там мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался. Транспортное средство повреждено.

В самом Шебекине при детонации беспилотника пострадал ещё один местный житель. С осколочным ранением грудной клетки его доставили в центральную районную больницу бойцы самообороны.

Кроме того, в городе повреждены окна двух многоквартирных домов, коммерческого объекта, автобус и девять автомобилей. Одна из машин загорелась, однако пожар удалось потушить. В селе Козьмодемьяновка также ликвидировали возгорание автомобиля, а в Вознесеновке транспортное средство было полностью уничтожено огнём.

Атаки затронули и Белгород. Один беспилотник сдетонировал возле многоквартирного дома, повредив остекление и пять автомобилей. Второй взорвался на парковке коммерческого объекта, где повреждения получили ещё три машины.

В Белгородском округе удары зафиксировали в посёлке Октябрьский и селе Таврово. Повреждены техническое сооружение на предприятии и автомобили. В Грайвороне FPV-дрон атаковал частный дом, пробив кровлю здания.