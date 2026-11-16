Один человек погиб, ещё один ранен при атаках дронов на Белгородскую область
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Один мирный житель погиб, ещё один получил ранения в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Под удары попали грузовой транспорт, жилые дома и автомобили в нескольких населённых пунктах региона. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
В селе Бершаково Шебекинского округа FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Находившийся там мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался. Транспортное средство повреждено.
В самом Шебекине при детонации беспилотника пострадал ещё один местный житель. С осколочным ранением грудной клетки его доставили в центральную районную больницу бойцы самообороны.
Кроме того, в городе повреждены окна двух многоквартирных домов, коммерческого объекта, автобус и девять автомобилей. Одна из машин загорелась, однако пожар удалось потушить. В селе Козьмодемьяновка также ликвидировали возгорание автомобиля, а в Вознесеновке транспортное средство было полностью уничтожено огнём.
Атаки затронули и Белгород. Один беспилотник сдетонировал возле многоквартирного дома, повредив остекление и пять автомобилей. Второй взорвался на парковке коммерческого объекта, где повреждения получили ещё три машины.
В Белгородском округе удары зафиксировали в посёлке Октябрьский и селе Таврово. Повреждены техническое сооружение на предприятии и автомобили. В Грайвороне FPV-дрон атаковал частный дом, пробив кровлю здания.
Ранее Life.ru сообщал о четырёх пострадавших при атаках беспилотников на Белгородскую область 15 ноября. В Волоконовском округе мужчина получил осколочные ранения после удара по грузовику, а в Шебекине пострадала женщина, находившаяся в автомобиле. Ещё два человека были ранены в посёлке Дубовое. В результате атак также оказались повреждены жилые дома, машины и объекты инфраструктуры.