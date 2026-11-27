Один человек погиб, ещё шестеро получили огнестрельные ранения во время вечеринки в арендованном доме в городе Давенпорт американского штата Флорида. Стрельба произошла около 00:50 26 ноября. Об этом сообщил шериф округа Полк Грейди Джадд, передаёт местный телеканал WPTV.

Погибшим оказался 18-летний Орал Уокер-младший из Орландо. По данным шерифа, на момент происшествия в доме находились более 50 человек, большинство из них — несовершеннолетние. Вечеринку в честь дня рождения подростка рекламировали в соцсетях под названием «Girls Gone Wild Pajama Party». В объявлении гостям обещали алкогольные шоты на входе.

Среди пострадавших — пятеро подростков и двое молодых мужчин в возрасте от 18 до 21 года. Самые серьёзные ранения получила 15-летняя девушка: пуля попала ей в грудь, её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Позднее состояние пострадавшей стабилизировалось. Остальные раненые получили повреждения рук и ног.

По предварительным показаниям одного из свидетелей, первым оружие достал Уокер и открыл огонь. Другой человек ответил стрельбой и несколько раз попал в молодого человека, после чего скрылся. Личность второго участника пока не установлена.

Шериф призвал неизвестного стрелявшего самостоятельно связаться с полицией. Джадд отметил, что тот мог действовать в целях самообороны, поскольку, согласно первоначальной версии очевидца, стрельбу начал Уокер. При этом следствие пока не подтвердило окончательную последовательность событий и продолжает опрашивать свидетелей.

К моменту пресс-конференции шерифа по обстоятельствам происшествия были задержаны пять человек. Среди них — мать девушки, в честь которой устроили вечеринку. Её задержали после конфликта с полицейскими, когда те пытались опросить дочь. Кто именно из задержанных причастен к организации мероприятия, устанавливается.

Ранее в сербском городе Крагуевац произошла стрельба в техникуме. Вооружённый человек открыл огонь в учебном заведении, в результате чего пострадала сотрудница. Инцидент произошёл утром 24 ноября. Выстрелы прозвучали около восьми часов, когда в здании уже находились учащиеся и персонал.