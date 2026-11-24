В сербском городе Крагуевац произошла стрельба в техникуме. Вооружённый человек открыл огонь в учебном заведении, в результате чего пострадала сотрудница. Подозреваемого задержала полиция, сообщает агентство Tanjug.

Обстановка на месте стрельбы в техникуме в Сербии. Видео © X / Petra Vlašković

Инцидент произошёл утром 24 ноября. По данным сербских СМИ, выстрелы прозвучали около восьми часов, когда в здании уже находились учащиеся и персонал.

Раненую женщину доставили в больницу. После происшествия занятия прекратили, а студентов отправили по домам. Территорию вокруг техникума оцепили сотрудники полиции, к зданию также прибыли бригады скорой помощи.

Стрелявшего удалось задержать. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства нападения и причины, по которым подозреваемый применил оружие.

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