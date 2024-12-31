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30 декабря, 21:49

Родителей убийцы десятерых человек приговорили к 14,5 и 3 годам тюрьмы в Сербии

Высший суд в Белграде вынес приговор отцу и матери подростка, который в 2023 году расстрелял из пистолета учеников и охранника одной из школ сербской столицы. Папу убийцы приговорили к 14 годам и шести месяцам лишения свободы, а женщина проведёт в тюрьме три года.

Родителей обвинили в тяжком преступлении против общественной безопасности и преступном обращении с несовершеннолетним. Сам же убийца, которому на момент происшествия было всего 13 лет, находится сейчас в психиатрическом учреждении. Наказания не удалось избежать и инструктору стрельбища, где занимался ребёнок. Он отделался годом и тремя месяцами лишения свободы.

В Сербии хотят привлекать к уголовной ответственности с 12 лет после бойни в школе
В Сербии хотят привлекать к уголовной ответственности с 12 лет после бойни в школе

Известие о массовом убийстве потрясло Сербию 3 мая 2023 года. Жертвами трагедии стали девять школьников и охранник. Выяснилось, что атаку нападавший планировал целый месяц.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / A-torn Jakkawanmonthon

Илья Пушкарев
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