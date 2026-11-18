Россиянку, пострадавшую при массовой стрельбе в польском Кракове, выписали из больницы. Её состояние медики оценили как удовлетворительное, сообщил РИА «Новости» представитель посольства РФ в Варшаве со ссылкой на информацию местного медицинского учреждения.

Вооружённое нападение произошло 7 ноября на Главной рыночной площади Кракова. 24-летний мужчина открыл огонь по прохожим из автомобиля. Жертвами стрельбы стали шесть человек, ещё 16 получили ранения, в том числе сотрудники полиции.

Ранее Life.ru сообщал, что состояние пострадавшей россиянки стабилизировалось и угрозы её жизни больше нет. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российские дипломаты поддерживали связь с родственниками женщины и больницей, где она проходила лечение. Устроивший стрельбу в Кракове мужчина скончался в больнице 9 ноября. При задержании преступник получил тяжёлые ранения в перестрелке с полицейскими. Позднее в его доме в городе Островец-Свентокшиский обнаружили тела родителей и сестры. Следователи проверяют его причастность к их гибели.