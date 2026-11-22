Украинские военные атаковали сразу несколько муниципалитетов Луганской Народной Республики. Жертвой вражеского нападения стал один человек, ещё трое пострадали. Такую статистику за последние сутки приводит глава республики Леонид Пасечник.

«В Северодонецке ВФУ пытались атаковать «Газель», под удар попал проезжающий рядом велосипедист. К несчастью, он погиб», — написал чиновник.

Ранения получили двое водителей на трассах Беловодского и Кременского муниципальных округов, там по их автомобилям «отработали» дроны ВСУ. Ещё один мужчина пострадал в селе Осиновое в результате прилёта вблизи жилого дома.

Всего над территорией республики уничтожено порядка 90 воздушных целей противника, отметил Пасечник.

Ранее сообщалось, что число погибших после удара ВСУ по жилым домам в посёлке Юбилейное в ЛНР увеличилось до шести человек. Спасатели обнаружили под обломками ещё три тела, в том числе 13-летней девочки и её матери.