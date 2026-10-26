Один человек погиб и трое пострадали при перестрелке в Ингушетии

В Ингушетии давний конфликт между двумя мужчинами закончился перестрелкой, в которой один человек погиб, а ещё трое пострадали. Под огонь попали и люди, пытавшиеся разнять участников ссоры. Об этом сообщили в республиканском управлении МВД.

Инцидент произошёл вечером 23 октября в селе Алхасты Сунженского района. По данным полиции, причиной столкновения стали ранее сложившиеся неприязненные отношения между мужчинами. Во время выяснения отношений в ход пошло огнестрельное оружие.

В Сунженскую районную больницу доставили четверых пострадавших с различными ранениями. Позже один из участников конфликта скончался в медучреждении. За жизнь второго мужчины сейчас борются врачи реанимационного отделения.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили карабин «Сайга» с магазином на десять патронов, пистолет Макарова и девять гильз калибра 9 миллиметров. Оружие и другие вещественные доказательства изъяты.

Первоначально следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Однако после смерти одного из раненых квалификацию дела изменят, а материалы передадут по подследственности.

Ранее Life.ru сообщал о перестрелке возле рынка в Ингушетии. Тогда конфликт между двумя 42-летними мужчинами начался со словесной перепалки и перерос в вооружённое столкновение. Оба получили множественные огнестрельные ранения и оказались в реанимации.