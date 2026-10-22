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Опубликовано 22 октября, 04:09

Один человек погиб и восемь ранены при атаке на аэропорт в Саудовской Аравии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В результате атаки на аэропорт города Даммам, расположенного в восточной части Саудовской Аравии, погиб один человек, ещё восемь получили ранения. О случившемся информирует телеканал Al Arabiya со ссылкой на Главное управление гражданской авиации королевства.

Согласно сведениям ведомства, удар был нанесён вечером в среду, 21 октября. В настоящее время оценивается масштаб причинённого ущерба.

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Также ранее два человека погибли и ещё двое получили ранения при попытке атаки беспилотника на нефтяное месторождение Шейба в Саудовской Аравии. Силы противовоздушной обороны королевства перехватили дрон, однако после этого за пределами промышленного объекта вспыхнул автомобиль подрядной организации.

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Виталий Приходько
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