Один человек погиб и восемь ранены при атаке на аэропорт в Саудовской Аравии

В результате атаки на аэропорт города Даммам, расположенного в восточной части Саудовской Аравии, погиб один человек, ещё восемь получили ранения. О случившемся информирует телеканал Al Arabiya со ссылкой на Главное управление гражданской авиации королевства.

Согласно сведениям ведомства, удар был нанесён вечером в среду, 21 октября. В настоящее время оценивается масштаб причинённого ущерба.

Также ранее два человека погибли и ещё двое получили ранения при попытке атаки беспилотника на нефтяное месторождение Шейба в Саудовской Аравии. Силы противовоздушной обороны королевства перехватили дрон, однако после этого за пределами промышленного объекта вспыхнул автомобиль подрядной организации.