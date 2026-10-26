Один из пострадавших при атаке на поезд под Воронежем находится при смерти

Один из пострадавших при атаке украинских беспилотников на поезд в Воронежской области находится в крайне тяжёлом состоянии. Медики борются за его жизнь, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, в больницах находятся четверо пострадавших при атаке ВСУ на поезд в Воронежской области. Один из них в крайне тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь, трое — в состоянии средней степени тяжести», — рассказал представитель Минздрава.

По словам Кузнецова, ещё пяти пострадавшим при атаке на регион оказали медицинскую помощь амбулаторно. Для госпитализированных пациентов организовали телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

Атака беспилотников произошла ночью и утром 26 октября. Обломки одного из дронов упали на пассажирский поезд Анапа — Москва в левобережном пригороде Воронежа. На станции Сомово был повреждён вагон состава.

После налёта губернатор Александр Гусев сообщил о двух погибших и 17 раненых в Воронежской области. Среди пострадавших есть ребёнок. Всего, по данным главы региона, силы ПВО уничтожили 113 беспилотников над Воронежской агломерацией и несколькими районами области.