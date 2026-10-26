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Регион
Опубликовано 26 октября, 07:35

Один из пострадавших в аварии с автобусом под Новосибирском в тяжёлом состоянии

Обложка © Telegram / Прокуратура Новосибирской области

Обложка © Telegram / Прокуратура Новосибирской области

Один из восьми пострадавших при ДТП с рейсовым автобусом в Новосибирской области находится в тяжёлом состоянии. Ещё семь человек получили травмы средней степени тяжести. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий на оперативном совещании областного правительства.

Всего после аварии в медицинские учреждения доставили восемь человек. Врачи оценили состояние каждого пациента и установили степень тяжести полученных травм. Других подробностей о пострадавших министр не привёл.

По информации прокуратуры, автобус двигался из села Ленинское в сторону посёлка Голубой Залив. Транспорт следовал по маршруту Сергиево-Казанский храм — улица Луговая. В салоне находились около 15 человек.

СК начал проверку по факту ДТП с автобусом в Новосибирской области
СК начал проверку по факту ДТП с автобусом в Новосибирской области

Ранее сообщалось, что в Новосибирском районе рейсовый автобус съехал в кювет, после чего восемь человек обратились за медицинской помощью. По предварительным данным полиции, водитель общественного транспорта не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. На место аварии прибыл экипаж дорожно-патрульной службы. Сотрудники Госавтоинспекции приступили к выяснению обстоятельств ДТП.

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Антон Голыбин
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