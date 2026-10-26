СК начал проверку по факту ДТП с автобусом в Новосибирской области

Восемь человек пострадали при съезде рейсового автобуса № 115 в кювет в Новосибирском районе. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Следственный комитет начал доследственную проверку, сообщили в региональном управлении ведомства.

Авария произошла утром 26 октября. Автобус следовал из села Ленинское в сторону посёлка Голубой Залив. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение районного центра.

Следователям предстоит установить обстоятельства происшествия и проверить, надлежащим ли образом водитель оказывал услуги по перевозке пассажиров.