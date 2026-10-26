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Опубликовано 26 октября, 07:25

СК начал проверку по факту ДТП с автобусом в Новосибирской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Восемь человек пострадали при съезде рейсового автобуса № 115 в кювет в Новосибирском районе. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Следственный комитет начал доследственную проверку, сообщили в региональном управлении ведомства.

Авария произошла утром 26 октября. Автобус следовал из села Ленинское в сторону посёлка Голубой Залив. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение районного центра.

Следователям предстоит установить обстоятельства происшествия и проверить, надлежащим ли образом водитель оказывал услуги по перевозке пассажиров.

Под Новосибирском автобус съехал в кювет, 8 человек обратились за медпомощью
Под Новосибирском автобус съехал в кювет, 8 человек обратились за медпомощью

Ранее три человека погибли в Ленинградской области после столкновения легкового авто с припаркованной фурой. Иномарка врезалась в грузовик Freightliner на Ленинградской улице. По предварительным данным полиции, 20-летний водитель потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом, стоявшим на обочине. Все трое пассажиров скончались на месте, а молодого человека с тяжёлыми травмами доставили в больницу.

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Алена Пенчугина
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