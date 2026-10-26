СК начал проверку по факту ДТП с автобусом в Новосибирской области
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Восемь человек пострадали при съезде рейсового автобуса № 115 в кювет в Новосибирском районе. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Следственный комитет начал доследственную проверку, сообщили в региональном управлении ведомства.
Авария произошла утром 26 октября. Автобус следовал из села Ленинское в сторону посёлка Голубой Залив. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение районного центра.
Следователям предстоит установить обстоятельства происшествия и проверить, надлежащим ли образом водитель оказывал услуги по перевозке пассажиров.
Ранее три человека погибли в Ленинградской области после столкновения легкового авто с припаркованной фурой. Иномарка врезалась в грузовик Freightliner на Ленинградской улице. По предварительным данным полиции, 20-летний водитель потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом, стоявшим на обочине. Все трое пассажиров скончались на месте, а молодого человека с тяжёлыми травмами доставили в больницу.