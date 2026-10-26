Под Новосибирском автобус съехал в кювет, 8 человек обратились за медпомощью

В Новосибирском районе рейсовый автобус съехал в кювет, восемь человек обратились за медпомощью. Об этом сообщили в региональном МВД.

Рейсовый автобус съехал в кювет в Новосибирском районе после того, как водитель не справился с управлением. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились восемь человек. Число пострадавших уточняется. На месте ДТП работает экипаж ДПС. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее в Кении не менее 22 человек погибли при лобовом столкновении пассажирского автобуса с грузовиком. Авария произошла утром 25 октября на трассе, соединяющей Найроби и Момбасу. По предварительным данным, пассажиры возвращались с похорон. В автобусе находились 45 человек. После столкновения на место прибыли экстренные службы, пострадавших доставили в ближайшие больницы. Водитель автобуса пытался обогнать несколько автомобилей, после чего транспорт столкнулся со встречным грузовиком.