Один из старейших сенаторов США показался в коляске после долгого отсутствия

84-летний сенатор-республиканец Митч Макконнелл впервые за три месяца появился в Капитолии. Политик приехал в инвалидном кресле и принял участие в голосовании.

Макконнелл отсутствовал с середины июня, когда упал у себя дома в Вашингтоне и ненадолго потерял сознание. После госпитализации у него также выявили лёгкую пневмонию, сообщает Associated Press. О возвращении к работе сенатор написал и в соцсети X.

«Сегодня я впервые после тяжёлого падения в июне проголосую в Сенате», — сообщил он.

По словам Макконнелла, восстановление оказалось долгим и нередко изматывающим. Реабилитацию дополнительно осложняют последствия полиомиелита, перенесённого им в детстве.

Политик признал, что пока не вернулся в прежнюю форму, и по рекомендации врачей продолжает физиотерапию. При этом он заверил лидера республиканцев в Сенате Джона Тьюна, что постарается присутствовать на важных голосованиях, когда его голос потребуется фракции.

Сенатор провёл более семи недель в реабилитационном центре, а затем продолжил физиотерапию дома. Он признал, что ещё не восстановился полностью, но намерен присутствовать на ключевых голосованиях.

Срок полномочий Макконнелла завершится в январе 2027 года. Ранее он объявил, что не станет переизбираться. Проблемы со здоровьем у политика возникают не впервые. В 2023 году во время пресс-конференции он внезапно замолчал и примерно на 20 секунд застыл перед камерами. Спустя месяц похожий эпизод повторился.

В октябре 2025 года сенатор упал в коридоре Капитолия, когда активистка задавала ему вопрос о действиях Иммиграционной и таможенной полиции США. Ранее Life.ru публиковал кадры, на которых Макконнелла выносили из дома на носилках после экстренного вызова. Тогда офис политика не раскрыл подробности произошедшего.