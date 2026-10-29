Один клик — и застрахован: На «Госуслугах» могут появиться полисы ОСАГО

Российские автомобилисты в будущем могут получить возможность покупать полисы ОСАГО непосредственно через портал «Госуслуги». Банк России обсуждает создание дополнительного канала продажи обязательной автостраховки, который позволит водителям оформлять документы без задержек. Об этом на форуме «Лидеры страхового рынка» заявил директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.

По словам представителя регулятора, сейчас рассматриваются два варианта: организация продаж полисов через «Госуслуги» либо запуск аналогичного сервиса на сайте Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

«Должен быть какой-то инструмент, который бы обеспечивал возможность человеку купить ОСАГО, что бы ни происходило», — подчеркнул Смирнов.

Главная задача инициативы — гарантировать автомобилистам возможность приобрести полис в выбранной страховой компании. В Центробанке считают принципиально важным, чтобы оформление страховки не сопровождалось отказами и длительным ожиданием.

Однако представители страхового рынка выступили против размещения нового сервиса на государственном портале. Президент ВСС Евгений Уфимцев заявил, что необходимую систему следует создавать силами самого бизнеса, не расходуя бюджетные средства.

«Страховое сообщество считает ненужным это реализовывать на «Госуслугах», нужно это делать через бизнес, а не тратить государственные деньги», — пояснил глава союза.

Страховщики уже разрабатывают собственный механизм гарантированного оформления ОСАГО. Предполагается, что водитель сможет воспользоваться специальным сервисом, если заключить договор напрямую со страховой компанией не удалось.

Сейчас купить ОСАГО непосредственно на «Госуслугах» нельзя. Портал позволяет авторизоваться в личном кабинете страховщика, но сам договор заключается на сайте страховой компании.

Ранее Федеральная антимонопольная служба потребовала прекратить распространение рекламы ОСАГО, нарушающей законодательство. 7 октября стало известно, что ведомство признало ненадлежащей рекламу автострахования, которую один из крупных российских банков размещал на телевидении и радио летом 2026 года. По итогам проверки кредитной организации выдали предписание об устранении нарушений.